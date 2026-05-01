Nuit européenne des musées 2026 Musée de la Résistance en Morvan Saint-Brisson

Saint-Brisson

Nuit européenne des musées 2026

Musée de la Résistance en Morvan Maison du Parc Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

Laissez vous guider par les enfants au Musée de la Résistance en Morvan ! Visite animée par les élèves des écoles de Montsauche-les-Settons, Moux-en-Morvan et Ouroux-en-Morvan, dans le cadre du territoire éducatif rural. .

Musée de la Résistance en Morvan Maison du Parc Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@museeresistancemorvan.fr

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English : Nuit européenne des musées 2026

L’événement Nuit européenne des musées 2026 Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-05-06 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)