Nuit européenne des musées 2026 Musée de la Résistance en Morvan Saint-Brisson
Nuit européenne des musées 2026 Musée de la Résistance en Morvan Saint-Brisson samedi 23 mai 2026.
Saint-Brisson
Nuit européenne des musées 2026
Musée de la Résistance en Morvan Maison du Parc Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 23:59:00
Date(s) :
2026-05-23
Laissez vous guider par les enfants au Musée de la Résistance en Morvan ! Visite animée par les élèves des écoles de Montsauche-les-Settons, Moux-en-Morvan et Ouroux-en-Morvan, dans le cadre du territoire éducatif rural. .
Musée de la Résistance en Morvan Maison du Parc Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@museeresistancemorvan.fr
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English : Nuit européenne des musées 2026
L’événement Nuit européenne des musées 2026 Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-05-06 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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