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Nuit européenne des musées 2026 Musée de la Résistance en Morvan Saint-Brisson

Nuit européenne des musées 2026 Musée de la Résistance en Morvan Saint-Brisson

Nuit européenne des musées 2026 Musée de la Résistance en Morvan Saint-Brisson samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de la Résistance en Morvan

Adresse : Maison du Parc

Ville : 58230 Saint-Brisson

Département : Nièvre

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Brisson

Nuit européenne des musées 2026

Musée de la Résistance en Morvan Maison du Parc Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :
2026-05-23

Laissez vous guider par les enfants au Musée de la Résistance en Morvan ! Visite animée par les élèves des écoles de Montsauche-les-Settons, Moux-en-Morvan et Ouroux-en-Morvan, dans le cadre du territoire éducatif rural.   .

Musée de la Résistance en Morvan Maison du Parc Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   contact@museeresistancemorvan.fr

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English : Nuit européenne des musées 2026

L’événement Nuit européenne des musées 2026 Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-05-06 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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