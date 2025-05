Nuit Européenne des musées à Bayeux – Bayeux, 17 mai 2025 20:00, Bayeux.

Calvados

Nuit Européenne des musées à Bayeux

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17 23:59:00

2025-05-17

Les trois musées de Bayeux ouvrent leurs portes gratuitement, de 20h à minuit (dernier accès à 23h15). Programme des animations Tapisserie de Bayeux, exposition TaPIXIe et reconstitutions historiques au sein du musée. | MAHB, créations théâtrales dans l’ancien tribunal et dans d’autres espaces.

Musées de Bayeux

Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 25 50 contact-bayeuxmuseum@bayeuxmuseum.com

English : Nuit Européenne des musées à Bayeux

Bayeux’s three museums open their doors free of charge from 8pm to midnight (last admission at 11.15pm). Program: Bayeux Tapestry, TaPIXIe exhibition and historical re-enactments in the museum; MAHB, theatrical creations in the old courthouse and other spaces.

German : Nuit Européenne des musées à Bayeux

Die drei Museen in Bayeux öffnen ihre Türen kostenlos von 20 Uhr bis Mitternacht (letzter Einlass um 23.15 Uhr). Unterhaltungsprogramm: Wandteppich von Bayeux, Ausstellung TaPIXIe und historische Rekonstruktionen im Museum | MAHB, Theaterkreationen im alten Gerichtsgebäude und in anderen Räumen.

I tre musei di Bayeux aprono le loro porte gratuitamente dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso alle 23.15). Programma di eventi: Arazzo di Bayeux, mostra TaPIXIe e rievocazioni storiche nel museo; MAHB, creazioni teatrali nell’antico palazzo di giustizia e in altri spazi.

Los tres museos de Bayeux abren sus puertas gratuitamente desde las 20:00 hasta medianoche (última entrada a las 23:15). Programa de actos: Tapiz de Bayeux, exposición TaPIXIe y recreaciones históricas en el museo; MAHB, creaciones teatrales en el antiguo palacio de justicia y otros espacios.

