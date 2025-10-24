Nuit européenne des musées à la Maison Mantin place du colonel Laussedat Moulins

Nuit européenne des musées à la Maison Mantin

place du colonel Laussedat Maison Mantin Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Visite d’un seul étage de la maison Mantin. Départ toutes les 15 minutes. Premier départ à 19h15, dernier départ 23h30 . Réservation conseillée.

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place du colonel Laussedat Maison Mantin Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47

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English :

Visit a single floor of the Mantin house. Departures every 15 minutes. First departure 7.15pm, last departure 11.30pm. Reservations recommended.

L’événement Nuit européenne des musées à la Maison Mantin Moulins a été mis à jour le 2026-03-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région