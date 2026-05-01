Nuit européenne des musées à la Villa Perrusson Villa Perrusson Écuisses

Écuisses

Nuit européenne des musées à la Villa Perrusson

Villa Perrusson 1 rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pour la Nuit des Musées, la Villa Perrusson ouvre ses portes en soirée et vous propose trois visites guidées.

À 20h30 visite guidée de l’exposition Sous le chapeau des gnomes .

À 21h visite guidée du pavillon Desfontaines.

À 21h30 seconde visite guidée du pavillon Desfontaines.

Attention, places limitées ! .

Villa Perrusson 1 rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 ecomusee@creusot-montceau.org

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English : Nuit européenne des musées à la Villa Perrusson

L’événement Nuit européenne des musées à la Villa Perrusson Écuisses a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)