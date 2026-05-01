Nuit européenne des musées à la Villa Perrusson Villa Perrusson Écuisses
Nuit européenne des musées à la Villa Perrusson Villa Perrusson Écuisses samedi 23 mai 2026.
Écuisses
Nuit européenne des musées à la Villa Perrusson
Villa Perrusson 1 rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Pour la Nuit des Musées, la Villa Perrusson ouvre ses portes en soirée et vous propose trois visites guidées.
À 20h30 visite guidée de l’exposition Sous le chapeau des gnomes .
À 21h visite guidée du pavillon Desfontaines.
À 21h30 seconde visite guidée du pavillon Desfontaines.
Attention, places limitées ! .
Villa Perrusson 1 rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 ecomusee@creusot-montceau.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit européenne des musées à la Villa Perrusson
L’événement Nuit européenne des musées à la Villa Perrusson Écuisses a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Écuisses (Saône-et-Loire)
- Visite de la villa Perrusson de nuit, Villa Perrusson, Écuisses 23 mai 2026
- La foulée gnome, Villa Perrusson, Écuisses 7 juin 2026
- Les rendez-vous aux jardins 2026 La foulée gnome Villa Perrusson Écuisses 7 juin 2026
- Conférence autour des nains de jardins Villa Perrusson (Café) Écuisses 23 juin 2026
- À l’écomusée pour m’amuser ! Crée ton repas de la forêt Villa Perrusson Écuisses 16 juillet 2026