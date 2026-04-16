Nuit Européenne des Musées à l’Espace Le Rayol Espace Muséal Le Rayol Bagnols-en-Forêt

Bagnols-en-Forêt

Nuit Européenne des Musées à l’Espace Le Rayol

Espace Muséal Le Rayol 95 boulevard du Rayol Bagnols-en-Forêt Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Vous êtes invité (e) à assister à la visite commentée de l’exposition Mon Ecole Communale de 18h à 19h, à l’Espace Le Rayol suivi de la visite de l’exposition Le Roman de l’Ecriture du scribe au traitement de texte , à la Médiathèque de 19h à 20h

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Espace Muséal Le Rayol 95 boulevard du Rayol Bagnols-en-Forêt 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 76 01 02 contact@paysdefayence.com

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English :

You are invited to attend a guided tour of the Mon Ecole Communale exhibition from 6pm to 7pm at Espace Le Rayol, followed by a visit to the Le Roman de l’Ecriture du scribe au traitement de texte exhibition at the Médiathèque from 7pm to 8pm

L’événement Nuit Européenne des Musées à l’Espace Le Rayol Bagnols-en-Forêt a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence