Nuit Européenne des Musées à l’Espace Le Rayol Espace Muséal Le Rayol Bagnols-en-Forêt
Nuit Européenne des Musées à l’Espace Le Rayol Espace Muséal Le Rayol Bagnols-en-Forêt samedi 23 mai 2026.
Bagnols-en-Forêt
Nuit Européenne des Musées à l’Espace Le Rayol
Espace Muséal Le Rayol 95 boulevard du Rayol Bagnols-en-Forêt Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Vous êtes invité (e) à assister à la visite commentée de l’exposition Mon Ecole Communale de 18h à 19h, à l’Espace Le Rayol suivi de la visite de l’exposition Le Roman de l’Ecriture du scribe au traitement de texte , à la Médiathèque de 19h à 20h
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Espace Muséal Le Rayol 95 boulevard du Rayol Bagnols-en-Forêt 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 76 01 02 contact@paysdefayence.com
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English :
You are invited to attend a guided tour of the Mon Ecole Communale exhibition from 6pm to 7pm at Espace Le Rayol, followed by a visit to the Le Roman de l’Ecriture du scribe au traitement de texte exhibition at the Médiathèque from 7pm to 8pm
L’événement Nuit Européenne des Musées à l’Espace Le Rayol Bagnols-en-Forêt a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence