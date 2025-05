NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES À MONTPELLIER MÉDITERRANÉE – Montpellier, 17 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES À MONTPELLIER MÉDITERRANÉE Rue Joffre Montpellier Hérault

A l’occasion de la 21ème édition de la Nuit européennes des Musées le Samedi 17 mai 2025, redécouvrez le MO.CO. le Musée Fabre, ou encore le musée Henri Prades de nuit !

►De 19h à 23h au Musée Fabre

Profitez de visites guidées et d’ateliers gratuits lors de cette expérience artistique conviviale et originale qu’est la Nuit européenne des musées.

De 18h à 23h au Site archéologique Lattara-musée Henri Prades

►Profitez d’ateliers, concerts et visites guidées

De 19h à 23h au MO.CO. et MO.CO. Panacée

►Un riche programme gratuit de visites et d’ateliers atelier bioluminescence avec Les Petits Débrouillards, Contes en vadrouille, visites et ateliers par des classes de Montpellier, visites flash. Attention certaines activités sont sur réservation

Programme complet ci-dessous .

Rue Joffre

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

