La nuit européenne des musées est se déroulera à Saint-Martin-du-Tertre le 13 mai 2023. Un évènement organisé par l’association Saint-Martin Histoire, Patrimoine et Territoire, en collaboration avec l’office de tourisme communautaire terre de Carnelle.

Tour du guet Rue serret

Saint-Martin-du-Tertre 95270 Val-d’Oise Île-de-France +33 6 81 22 18 68 sistmartin95@wanadoo.fr

English :

The European Museum Night will take place in Saint-Martin-du-Tertre on May 13, 2023. The event is organized by the Saint-Martin Histoire, Patrimoine et Territoire association, in collaboration with the Terre de Carnelle community tourist office.

German :

Die Europäische Nacht der Museen findet am 13. Mai 2023 in Saint-Martin-du-Tertre statt. Eine Veranstaltung, die von der Vereinigung Saint-Martin Histoire, Patrimoine et Territoire in Zusammenarbeit mit dem Tourismusbüro der Gemeinschaft terre de Carnelle organisiert wird.

Italiano :

La Notte europea dei musei si svolgerà a Saint-Martin-du-Tertre il 13 maggio 2023. L’evento è organizzato dall’associazione Saint-Martin Histoire, Patrimoine et Territoire, in collaborazione con l’ufficio turistico della comunità Terre de Carnelle.

Espanol :

La Noche Europea de los Museos se celebrará en Saint-Martin-du-Tertre el 13 de mayo de 2023. El evento está organizado por la asociación Saint-Martin Histoire, Patrimoine et Territoire, en colaboración con la oficina de turismo de la comunidad Terre de Carnelle.

