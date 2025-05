NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES A TOULOUSE – Toulouse, 17 mai 2025 18:00, Toulouse.

Haute-Garonne

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES A TOULOUSE

Ce soir-là, de nombreux musées Toulousains ouvrent gratuitement leurs portes de la tombée de la nuit jusqu’à minuit !

Théâtrale, élégante, musicale, ensorcelée, sensorielle, festive, scientifique ou médiévale la Nuit des Musées à Toulouse promet une soirée animée et riche en surprises avec une programmation exceptionnelle et surprenante visites guidées, concerts, projections, ateliers… C’est aussi l’occasion idéale pour (re)découvrir les collections permanentes et expositions temporaires des sites participants de manière insolite.

Voici les musées et monuments toulousains qui participent le Musée du Compagnonnage, le Musée Saint-Raymond, le Musée des Arts Précieux Paul Dupuy, le musée des Abattoirs, le Château d’Eau, le Muséum, le Quai des Savoirs, la Chapelle de la Grave, l’Envol des Pionniers, le Monument à la Gloire de la Résistance, le couvent des Jacobins, le Castelet, le Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation et la chapelle des Carmélites.

Belle soirée à Toulouse !

Retrouvez le détail de la programmation sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .

English :

That evening, many of Toulouse’s museums open their doors free of charge from dusk until midnight!

German :

An diesem Abend öffnen viele Museen in Toulouse ihre Türen von Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht kostenlos!

Italiano :

Quella sera, molti musei di Tolosa apriranno le loro porte gratuitamente dal tramonto a mezzanotte!

Espanol :

Esa noche, muchos museos de Toulouse abrirán sus puertas gratuitamente desde el atardecer hasta medianoche

