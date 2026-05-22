Alençon

Nuit européenne des musées

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la 22e Nuit européenne des musées, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle de la Communauté Urbaine d’Alençon vous ouvre gratuitement ses portes en soirée, de 18h à minuit.

Une occasion de (re)découvrir en nocturne tous les trésors du musée, des œuvres de beaux‐arts aux élégants éventails en dentelle, en passant par les instruments de musique provenant du Cambodge… mais aussi découvrir les dentelles contemporaines au sein de l’exposition temporaire Dentelles d’Alençon et du Puy. 50 ans de création dans les ateliers nationaux.

Gratuit

Tout public

Sans inscription .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07 musee@cu-alencon.fr

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English : Nuit européenne des musées

L’événement Nuit européenne des musées Alençon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CUA ALENCON