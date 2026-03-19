Nuit Européenne des Musées au château Azay-le-Ferron
Nuit Européenne des Musées au château Azay-le-Ferron samedi 16 mai 2026.
Nuit Européenne des Musées au château
31 33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16 23:59:00
Date(s) :
2026-05-16
Visites guidées nocturnes du château.
Venez découvrir ou redécouvrir les collections du château dans un contexte inhabituel à la lueur de la nuit. Visites guidées classiques. .
31 33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr
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English :
Guided tours of the castle at night.
L’événement Nuit Européenne des Musées au château Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne