Nuit Européenne des Musées au château

31 33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 23:59:00

Date(s) :

2026-05-16

Visites guidées nocturnes du château.

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du château dans un contexte inhabituel à la lueur de la nuit. Visites guidées classiques. .

31 33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr

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English :

Guided tours of the castle at night.

L’événement Nuit Européenne des Musées au château Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne