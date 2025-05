Nuit Européenne des Musées au Château de Chantilly – Chantilly, 17 mai 2025 19:00, Chantilly.

Profitez de la 21e édition de la Nuit européenne des musées le samedi 17 mai de 19h à 22h pour découvrir ou redécouvrir le cadre exceptionnel du château à la nuit tombée ! Pour ce rendez-vous culturel, nous vous proposons une programmation exceptionnelle et ludique avec des démonstrations d’escrime, une rencontre autour des tissus, des intermèdes musicaux et bien d’autres surprises…

Visite libre des collections du musée Condé de 19h à 22h

Déambulez librement dans les somptueux espaces du château et explorez l’une des plus belles collections d’art en France. Peintures, sculptures et objets précieux, de l’Antiquité au XIXe siècle, composent un parcours exceptionnel rythmé par les chefs-d’œuvre de Raphaël, Poussin, Watteau, Ingres, Delacroix et bien d’autres.

L’escrime à l’honneur de 19h15 à 21h40

L’association Escrime Historique vous propose des mini-conférences accompagnées de démonstrations dynamiques retraçant l’évolution de l’escrime entre le XIVe et le XXe siècle duel d’honneur à l’épée, escrime de guerre au sabre ou à la baïonnette… Une plongée passionnante dans l’art du combat au fil des siècles.

Lieu cour d’honneur

Horaires 19h15, 19h45, 20h15, 20h45, 21h15, 21h40

L’art du costume de 19h à 21h45

Dans la galerie des Cerfs, Aglaé Plaete, costumière et artisane d’art, vous fait découvrir son savoir-faire à travers une présentation vivante de costumes historiques, du XVIIe au XIXe siècle. Une rencontre conviviale autour des tissus, des formes et des techniques anciennes.

À noter la galerie accueille également, jusqu’au 7 juillet, une installation contemporaine de l’artiste Guillaume Sardin, en dialogue avec l’histoire et l’architecture du lieu. En savoir plus sur l’installation.

Lieu galerie des Cerfs

La musique s’invite au musée de 19h à 20h

Le Ménestrel, conservatoire de musique de Chantilly et de l’Aire cantilienne, vous propose, dans la Galerie de Peinture, des intermèdes musicaux qui accompagneront votre visite des collections. Une parenthèse poétique et sensible dans un cadre exceptionnel.

Lieu Galerie de Peinture

Horaire de 19h à 20h

Saveurs sucrées de 19h à 21h45

La Confrérie des Chevaliers Fouetteurs de Crème Chantilly et Autre-Part pâtisserie vous proposeront de déguster de délicieux choux à la Chantilly ou encore une coupe de fraises à la Chantilly. Divers produits seront proposés à la vente.

Lieu cour d’honneur

Une pause gourmande à La Capitainerie de 19h à 22h

Le salon de thé du restaurant La Capitainerie vous accueille pour une pause gourmande autour de pâtisseries maison et thés parfumés, dans un cadre élégant et chaleureux.

Lieu restaurant La Capitainerie 10 .

Rue du Connétable

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 27 31 80

