Nuit Européenne des Musées, au Château de Morlanne Morlanne
Nuit Européenne des Musées, au Château de Morlanne Morlanne samedi 23 mai 2026.
Morlanne
Nuit Européenne des Musées, au Château de Morlanne
Château de Morlanne Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir la collection Ritter de manière inédite à travers une visite immersive faisant appel à vos 5 sens ! 19h/22h visite libre. Dernières entrée à 21h30. Sur réservation. .
Château de Morlanne Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit Européenne des Musées, au Château de Morlanne
On the occasion of the European Museum Night, come and discover the arts and crafts associated with the Château de Morlanne and the Ritter collection.
Guided tours highlighting these skills at 7pm and 8:30pm, by reservation only.
Free admission from 7pm to 10pm (last admission).
L’événement Nuit Européenne des Musées, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-05-01 par Landes Chalosse
À voir aussi à Morlanne (Pyrénées-Atlantiques)
- Soirée des sosies à la Pie René ! La Pie René Morlanne 7 mai 2026
- Marché de printemps Place de l’église Morlanne 14 mai 2026
- Balade commentée ouvre l’oeil (et le bon !) à Morlanne Morlanne 9 juillet 2026
- Balade commentée ouvre l’oeil (et le bon !) à Morlanne Morlanne 30 juillet 2026
- Balade commentée ouvre l’oeil (et le bon !) à Morlanne Morlanne 13 août 2026