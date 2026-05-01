Morlanne

Nuit Européenne des Musées, au Château de Morlanne

Château de Morlanne Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir la collection Ritter de manière inédite à travers une visite immersive faisant appel à vos 5 sens ! 19h/22h visite libre. Dernières entrée à 21h30. Sur réservation. .

Château de Morlanne Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit Européenne des Musées, au Château de Morlanne

On the occasion of the European Museum Night, come and discover the arts and crafts associated with the Château de Morlanne and the Ritter collection.

Guided tours highlighting these skills at 7pm and 8:30pm, by reservation only.

Free admission from 7pm to 10pm (last admission).

L’événement Nuit Européenne des Musées, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-05-01 par Landes Chalosse