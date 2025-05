Nuit européenne des Musées au Château d’Eu – Eu, 17 mai 2025 20:00, Eu.

Seine-Maritime

Nuit européenne des Musées au Château d’Eu Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17 23:30:00

Date(s) :

2025-05-17

Nuit des musées de 20h à 23h30

Entrée libre et gratuite

De 20h à 23h30 Entrée gratuite !

Au programme

À partir de 20h30

Lecture théâtralisée de lettres issues des collections du musée, par la compagnie Le Petit Casino d’ailleurs.

️ Visites flash de l’exposition

“D’un port à l’autre, aspects de l’activité portuaire à Eu et au Tréport”

À 20h30 et 21h30

Dispositif “La classe, l’œuvre !”

Exposition toute la soirée des travaux des élèves de l’école de Saint-Quentin-Lamotte, réalisés autour du motif floral un élément très présent dans la décoration intérieure du château d’Eu. Voir moins

Nuit des musées de 20h à 23h30

Entrée libre et gratuite

De 20h à 23h30 Entrée gratuite !

Au programme

À partir de 20h30

Lecture théâtralisée de lettres issues des collections du musée, par la compagnie Le Petit Casino d’ailleurs.

️ Visites flash de l’exposition

“D’un port à l’autre, aspects de l’activité portuaire à Eu et au Tréport”

À 20h30 et 21h30

Dispositif “La classe, l’œuvre !”

Exposition toute la soirée des travaux des élèves de l’école de Saint-Quentin-Lamotte, réalisés autour du motif floral un élément très présent dans la décoration intérieure du château d’Eu. Voir moins .

Place Isabelle d’Orléans et Bragance

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 20 76 chateau-musee@ville-eu.fr

English : Nuit européenne des Musées au Château d’Eu

Museum Night from 8pm to 11:30pm

Free admission

? From 8pm to 11:30pm ? Free admission!

On the program:

? Starting at 8:30pm

Staged reading of letters from the museum collections, by the company Le Petit Casino d?ailleurs.

?? Flash tours of the exhibition

from one port to another, aspects of port activity in Eu and Le Tréport?

? At 8:30pm and 9:30pm

? The class, the work!

An all-evening exhibition of works by students from the Saint-Quentin-Lamotte school, based on the floral motif a key element in the interior decoration of the Château d?Eu. See less

German :

Nacht der Museen von 20:00 bis 23:30 Uhr

Freier Eintritt

? Von 20 Uhr bis 23.30 Uhr ? Freier Eintritt!

Auf dem Programm stehen

? Ab 20:30 Uhr

Theatralische Lesung von Briefen aus den Sammlungen des Museums durch das Ensemble Le Petit Casino d?ailleurs.

?? Flash-Touren durch die Ausstellung

von einem Hafen zum anderen, Aspekte der Hafenaktivitäten in Eu und Le Tréport?

? Um 20:30 Uhr und 21:30 Uhr

? Vorrichtung « Die Klasse, das Werk!

Den ganzen Abend über werden Arbeiten von Schülern der Schule Saint-Quentin-Lamotte ausgestellt, die sich mit dem Blumenmotiv beschäftigen ? ein Element, das in der Innendekoration des Schlosses von Eu sehr präsent ist. Siehe weniger

Italiano :

Notte dei musei dalle 20.00 alle 23.30

Ingresso gratuito

? Dalle 20.00 alle 23.30 ? Ingresso gratuito!

In programma:

? A partire dalle 20.30

Lettura scenica di lettere dalle collezioni del museo, a cura della compagnia Le Petit Casino d’ailleurs.

?? Visite flash alla mostra

da un porto all’altro, aspetti dell’attività portuale a Eu e Le Tréport?

? Alle 20.30 e alle 21.30

? La classe, il lavoro!

Esposizione serale dei lavori degli allievi della scuola di Saint-Quentin-Lamotte, basati su motivi floreali che caratterizzano la decorazione interna del Castello d’Eu. Vedere di meno

Espanol :

Noche de los museos de 20.00 a 23.30 h

Entrada gratuita

? De 20.00 a 23.30 h ? Entrada gratuita

En el programa:

? A partir de las 20.30 h

Lectura escenificada de cartas de las colecciones del museo, a cargo de la compañía Le Petit Casino d’ailleurs.

?? Visitas relámpago a la exposición

de un puerto a otro, aspectos de la actividad portuaria en Eu y Le Tréport?

? A las 20.30 y 21.30 horas

? La clase, ¡el trabajo!

Exposición nocturna de los trabajos de los alumnos de la escuela de Saint-Quentin-Lamotte, basados en motivos florales, característicos de la decoración interior del castillo de Eu. Más información

L’événement Nuit européenne des Musées au Château d’Eu Eu a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers