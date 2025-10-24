Nuit européenne des musées au MIJ Musée de l’illustration Jeunesse Moulins

Nuit européenne des musées au MIJ

Musée de l’illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

visite libre et animations dans le cadre de cette ouverture nocturne .

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Musée de l’illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58

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English :

open house and entertainment as part of the night-time opening.

L’événement Nuit européenne des musées au MIJ Moulins a été mis à jour le 2026-03-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région