Nuit européenne des musées au MIJ Musée de l’illustration Jeunesse Moulins
Nuit européenne des musées au MIJ Musée de l’illustration Jeunesse Moulins samedi 23 mai 2026.
Nuit européenne des musées au MIJ
Musée de l’illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
visite libre et animations dans le cadre de cette ouverture nocturne .
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Musée de l’illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58
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English :
open house and entertainment as part of the night-time opening.
L’événement Nuit européenne des musées au MIJ Moulins a été mis à jour le 2026-03-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région