Nuit européenne des musées au Musée Basque Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Bayonne

Nuit européenne des musées au Musée Basque

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Musée Basque et de l’histoire de Bayonne vous invite à découvrir gratuitement ses collections permanentes de 18h à 23h.

Des médiateurs seront présents devant la maquette du port de Bayonne pour éclairer votre visite.

Des chants basques improvisés (bertso), interprétés par les élèves de CM de l’école Jean-Moulin à Bayonne, émailleront le parcours permanent. .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr

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English : Nuit européenne des musées au Musée Basque

L’événement Nuit européenne des musées au Musée Basque Bayonne a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Bayonne