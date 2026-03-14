Nuit Européenne des Musées au Musée de Conlie Conlie
Nuit Européenne des Musées au Musée de Conlie Conlie samedi 23 mai 2026.
Nuit Européenne des Musées au Musée de Conlie
1 Route de Sillé Conlie Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le samedi 23 mai la Nuit Européenne des Musées !
Le musée s’inscrira dans cette journée en vous proposant deux activités une Balade en histoire et une visite guidée nocturne.
À 14h, partez à la découverte du Camp de Conlie de la guerre de 1870. Ce parcours de 4.5 km, vous mènera sur les traces de l’ancienne armée de Bretagne.
À partir de 19h, venez découvrir, avec un guide, le musée en nocturne. Pour cette première édition, le thème sera Mai 1940 l’Allemagne envahit la France .
Vous pouvez dès à présent réserver votre place pour cette journée unique dans l’année.
⚠️ 14 ́ 2 30 ́ 3€
́ 19 , 20 , 21 ́ 30 ’ ́ ́
Le Camp (route de Sillé-le-Guillaume), 72240, CONLIE
02 43 20 90 35 02 43 29 39 49
musee.bellon@conlie.fr .
1 Route de Sillé Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 90 35 musee.bellon@conlie.fr
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English :
L’événement Nuit Européenne des Musées au Musée de Conlie Conlie a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Sillé-Le-Guillaume