Nuit Européenne des Musées au Musée de Conlie

1 Route de Sillé Conlie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le samedi 23 mai la Nuit Européenne des Musées !

Le musée s’inscrira dans cette journée en vous proposant deux activités une Balade en histoire et une visite guidée nocturne.

À 14h, partez à la découverte du Camp de Conlie de la guerre de 1870. Ce parcours de 4.5 km, vous mènera sur les traces de l’ancienne armée de Bretagne.

À partir de 19h, venez découvrir, avec un guide, le musée en nocturne. Pour cette première édition, le thème sera Mai 1940 l’Allemagne envahit la France .

Vous pouvez dès à présent réserver votre place pour cette journée unique dans l’année.

⚠️ 14 ́ 2 30 ́ 3€

́ 19 , 20 , 21 ́ 30 ’ ́ ́

Le Camp (route de Sillé-le-Guillaume), 72240, CONLIE

02 43 20 90 35 02 43 29 39 49

musee.bellon@conlie.fr .

1 Route de Sillé Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 90 35 musee.bellon@conlie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit Européenne des Musées au Musée de Conlie Conlie a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Sillé-Le-Guillaume