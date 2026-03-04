Nuit Européenne des musées au musée de Feurs, Musée de Feurs, Feurs
Nuit Européenne des musées au musée de Feurs, Musée de Feurs, Feurs samedi 23 mai 2026.
Nuit Européenne des musées au musée de Feurs Samedi 23 mai, 19h00 Musée de Feurs Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Entrée libre et gratuite pour tous – sans réservation – Exposition temporaire : »Inspirations… » : Les élèves de l’option Arts Plastiques du collège Saint Marcellin Champagnat, en lien avec le musée de Feurs, élaborent depuis le début de l’année scolaire 2025/2026, une exposition sur le thème de l’artiste Charles Beauverie revisité par les grands classiques de l’histoire de l’art moderne et contemporaine.
Musée de Feurs 3 Rue Victor de Laprade 42110 Feurs Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477262448 https://www.feurs.org/culture#section1
Nuit européenne des musées
©Matthias Gougouzian