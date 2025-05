Nuit européenne des musées au musée de la gare de Gourville – Musée de la Gare Rouillac, 17 mai 2025 19:00, Rouillac.

Charente

Nuit européenne des musées au musée de la gare de Gourville Musée de la Gare Gourville Rouillac Charente

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17 21:45:00

2025-05-17

Pour la nuit européenne des musées, le musée de la gare de Gourville ouvre ses portes

19h-20h: visite guidée du musée.

20h45 -21h45: Enquête policière « le crime du train le Petit Mairat » en semi-nocturne à partir de 9 ans

Musée de la Gare Gourville

Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05 otdurouillacais@gmail.com

English :

For European Museum Night, the Gourville station museum opens its doors:

7pm-8pm: guided tour of the museum.

8:45pm 9:45pm: Semi-nocturnal police investigation of « the crime on the Petit Mairat train » for children aged 9 and over

German :

Anlässlich der Europäischen Museumsnacht öffnet das Museum des Bahnhofs von Gourville seine Türen:

19.00-20.00 Uhr: Führung durch das Museum.

20.45-21.45 Uhr: Kriminaluntersuchung « Das Verbrechen des Zuges Petit Mairat » (Halbnacht) ab 9 Jahren

Italiano :

In occasione della Notte europea dei musei, il museo della stazione di Gourville apre le sue porte:

19.00-20.00: visita guidata del museo.

ore 20.45-21.45: indagine notturna della polizia « il crimine sul treno del Petit Mairat » per bambini a partire dai 9 anni

Espanol :

Con motivo de la Noche Europea de los Museos, el museo de la estación de Gourville abre sus puertas:

19.00-20.00 h: visita guiada del museo.

20:45-21:45: investigación policial nocturna « El crimen del tren Petit Mairat » para niños a partir de 9 años

