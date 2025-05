Nuit européenne des musées au Musée de la Visitation – Musée de la Visitation Moulins, 17 mai 2025 19:30, Moulins.

Allier

Nuit européenne des musées au Musée de la Visitation Musée de la Visitation 4 place de l’Ancien Palais Moulins Allier

Début : 2025-05-17 19:30:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

2025-05-17

Découvrez l’incroyable patrimoine de l’Ordre de la Visitation constituant un ensemble unique en France soieries précieuses, broderies florales et orfèvrerie ornée de bijoux…

Musée de la Visitation 4 place de l’Ancien Palais

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 39 03 info@musee-visitation.eu

English :

Discover the incredible heritage of the Order of the Visitation, which is unique in France: precious silks, floral embroidery and jewellery adorned with jewels…

German :

Entdecken Sie das unglaubliche Erbe des Ordens der Visitation, das ein in Frankreich einzigartiges Ensemble bildet: kostbare Seidenstoffe, Blumenstickereien und mit Juwelen verzierte Goldschmiedearbeiten…

Italiano :

Scoprite l’incredibile patrimonio dell’Ordine della Visitazione, unico in Francia: sete preziose, ricami floreali e lavori di oreficeria…

Espanol :

Descubra el increíble patrimonio de la Orden de la Visitación, único en Francia: sedas preciosas, bordados florales y orfebrería joyera…

