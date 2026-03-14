Nuit Européenne des Musées au Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse
Nuit Européenne des Musées au Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse samedi 23 mai 2026.
Nuit Européenne des Musées au Musée de l’Hydraviation
Musée de l’Hydraviation 332 Rue Louis Breguet Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Au musée de l’Hydraviation, visite libre des collections permanentes et programme d’animations pour petits et grands. .
Musée de l’Hydraviation 332 Rue Louis Breguet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 00 65 musee.hydraviation@ville-biscarrosse.fr
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English : Nuit Européenne des Musées au Musée de l’Hydraviation
L’événement Nuit Européenne des Musées au Musée de l’Hydraviation Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Grands Lacs