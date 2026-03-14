Nuit Européenne des Musées au Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse

Nuit Européenne des Musées au Musée de l’Hydraviation

Musée de l’Hydraviation 332 Rue Louis Breguet Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Au musée de l’Hydraviation, visite libre des collections permanentes et programme d’animations pour petits et grands. .

Musée de l’Hydraviation 332 Rue Louis Breguet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 00 65 musee.hydraviation@ville-biscarrosse.fr

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English : Nuit Européenne des Musées au Musée de l’Hydraviation

L’événement Nuit Européenne des Musées au Musée de l’Hydraviation Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Grands Lacs