Nuit européenne des musées au Musée de l’Imprimerie – Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique Lyon 2e Arrondissement, 17 mai 2025 19:00, Lyon 2e Arrondissement.

Rhône

Nuit européenne des musées au Musée de l’Imprimerie Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique 13 rue de la Poulaillerie Lyon 2e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17 23:30:00

Date(s) :

2025-05-17

Observez le musée à la lampe de poche, dernière nuit avant transformation !

.

Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique 13 rue de la Poulaillerie

Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 37 65 98 mil@mairie-lyon.fr

English :

Observe the museum by flashlight, last night before transformation!

German :

Beobachten Sie das Museum mit der Taschenlampe die letzte Nacht vor dem Umbau!

Italiano :

Date un’occhiata al museo alla luce delle fiaccole: è l’ultima notte prima della trasformazione!

Espanol :

Eche un vistazo al museo a la luz de las antorchas: ¡es la última noche antes de la transformación!

L’événement Nuit européenne des musées au Musée de l’Imprimerie Lyon 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-12 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme