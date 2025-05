Nuit européenne des musées au Musée de Souvigny – Place Aristide Briand Souvigny, 17 mai 2025 07:00, Souvigny.

Allier

Nuit européenne des musées au Musée de Souvigny Place Aristide Briand Musée et Jardin du Prieuré de Souvigny Souvigny Allier

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Dans le cadre de la nuit des musée, visitez les espaces du musée avec les diverses expositions temporaires et permanentes.

Place Aristide Briand Musée et Jardin du Prieuré de Souvigny

Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 99 75 musee.souvigny@wanadoo.fr

English :

As part of Museum Night, visit the museum’s various temporary and permanent exhibitions.

German :

Besuchen Sie im Rahmen der Museumsnacht die Räume des Museums mit den verschiedenen Sonder- und Dauerausstellungen.

Italiano :

Nell’ambito della Notte dei Musei, visitate le varie mostre temporanee e permanenti del museo.

Espanol :

En el marco de la Noche de los Museos, visite las distintas exposiciones temporales y permanentes del museo.

