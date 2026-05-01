Nuit européenne des musées au Musée des Ursulines Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon

Mâcon

Nuit européenne des musées au Musée des Ursulines

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Lors de la Nuit des musées, il est possible d’apprécier la diversité des œuvres exposées au musée des Ursulines et de profiter d’animations spécialement conçues pour l’occasion.

Poètes, guerriers, courageux ou défaits, plusieurs figures de héros vous accompagneront toute la soirée à travers trois récits mis en gestes et en voix par Constance Félix en écho aux collections permanentes.

Médiateurs d’un soir grâce au dispositif La classe, l’œuvre , 22 élèves de 1ère du CFA Automobile de Mâcon (filières Carrosserie et Mécanique agricole) présenteront une série de montages vidéo et sonores donnant à entendre et à voir leur relation au musée, aux œuvres, à leur propre pratique dans une mise en scène qui révèle leurs définitions du héros et de la représentation de soi.

Entrée gratuite

Tout public .

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

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English : Nuit européenne des musées au Musée des Ursulines

L’événement Nuit européenne des musées au Musée des Ursulines Mâcon a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)