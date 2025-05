Nuit européenne des musées au Musée du Bâtiment – Musée du Bâtiment Moulins, 17 mai 2025 17:00, Moulins.

Allier

Nuit européenne des musées au Musée du Bâtiment Musée du Bâtiment 18 rue du pont Ginguet Moulins Allier

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 17:00:00

fin : 2025-05-17 00:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Dans le cadre des la nuit des musées, profitez d’une visite en soirée.

.

Musée du Bâtiment 18 rue du pont Ginguet

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 69 museebatiment@orange.fr

English :

As part of Museum Night, enjoy an evening visit.

German :

Im Rahmen der Nacht der Museen können Sie eine Abendführung genießen.

Italiano :

Visita serale nell’ambito della Notte dei Musei.

Espanol :

Disfrute de una visita nocturna en el marco de la Noche de los Museos.

L’événement Nuit européenne des musées au Musée du Bâtiment Moulins a été mis à jour le 2025-05-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région