Nuit Européenne des musées au Musée Gallo-Romain – Musée Gallo-Romain Sisteron, 17 mai 2025 17:30, Sisteron.

Alpes-de-Haute-Provence

Nuit Européenne des musées au Musée Gallo-Romain Musée Gallo-Romain 8 rue Saunerie Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-05-17 17:30:00

fin : 2025-05-17 18:30:00

2025-05-17

Partez à la découverte des trésors du musée gallo-romain en participant à des activités axées autour de notre nouvelle maquette 3D du mausolée antique de Sisteron.

Musée Gallo-Romain 8 rue Saunerie

Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 58 40 service-culture@sisteron.fr

English :

Discover the treasures of the Gallo-Roman Museum by taking part in activities based around our new 3D model of Sisteron’s ancient mausoleum.

German :

Entdecken Sie die Schätze des Gallo-Römischen Museums und nehmen Sie an Aktivitäten teil, die sich um unser neues 3D-Modell des antiken Mausoleums von Sisteron drehen.

Italiano :

Scoprite i tesori del Museo gallo-romano partecipando ad attività basate sul nostro nuovo modello 3D dell’antico mausoleo di Sisteron.

Espanol :

Descubra los tesoros del Museo Galo-Romano participando en actividades en torno a nuestra nueva maqueta en 3D del antiguo mausoleo de Sisteron.

