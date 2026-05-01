NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MUSÉE PAUL VALÉRY Sète

Sète

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MUSÉE PAUL VALÉRY

148 Rue François Desnoyer Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le samedi 23 mai 2026, le Musée Paul Valéry ouvre gratuitement ses portes pour découvrir ses collections permanentes consacrées à Paul Valéry, aux peintres du Midi, à la Figuration libre et à la création contemporaine sétoise.Les visiteurs pourront également parcourir l’exposition temporaire Carambolages d’André Cervera, un voyage artistique entre mémoire, imaginaire et histoire de l’art réunissant une quarantaine d’œuvres.Collections du Musée Paul ValéryLe Musée Paul Valéry présente le fonds Paul Valéry, des peintres inspirés par la région et le Midi, les artistes du groupe Montpellier-Sète, les figures emblématiques de la Figuration libre, une collection d’art contemporain, et les peintres sétois de la génération actuelle.Entrée libreCarambolages, André CerveraExposition du 29 mars au 7 juin 2026Cette exposition propose un voyage entre intime et universel, à travers les méandres de la mémoire, les paysages mouvants de l’imaginaire et l’histoire de l’art, dans un parcours en trois actes réunissant une quarantaine d’oeuvres récentes.Entrée libreDe 20h à 21hVisite Surprise !Pour venir découvrir ou redécouvrir les oeuvres de nos collections, venez tirer au sort une carte où un mot mystère vous sera révélé. Laissez-vous guider par cette courte visite pleine de surprises, accompagnée d’une médiatrice.4 visites de 15 min.Tous publics sans réservation dans la limite des places disponiblesDe 21h à 21h40Les InstantanésÀ l’écoute des paysages qu’ils traversent, le duo composé de la peintre Pascaline Mitaranga et du plasticien sonore Anthony Carcone, propose un voyage à la croisée de la musique et du dessin.Tous publics à partir de 5 ans sans réservation dans la limite des places disponiblesDe 22h à 23hVisite avec l’artisteVenez découvrir l’exposition Carambolages, en compagnie de l’artiste.André Cervera, artiste sétois, vous propose un voyage entre intime et universel, à travers les méandres de la mémoire, les paysages mouvants de l’imaginaire et l’histoire de l’art, dans un parcours en trois actes réunissant une quarantaine d’oeuvres récentes.Tous publics à partir de 7 ans sans réservation dans la limite des places disponibles .

148 Rue François Desnoyer Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 16 mediationpaulvalery@ville-sete.fr

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L’événement NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MUSÉE PAUL VALÉRY Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE