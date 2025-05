Nuit européenne des musées au Parc Explor Wendel – Petite-Rosselle, 17 mai 2025 07:00, Petite-Rosselle.

Moselle

Nuit européenne des musées au Parc Explor Wendel Petite-Rosselle Moselle

Tarif : 0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

A l’occasion de la Nuit européenne des Musées le Parc Explor Wendel propose une visite au seul éclairage d’une lampe de poche. En effet le public sera invité à suivre, dans la pénombre totale, le poste de travail d’un mineur de charbon. A cette occasion, les danseurs Nathalie Chazeau et Nicolas Lanier réaliseront une performance artistique « ESQUISSES » au coeur du musée Les Mineurs Wendel. Leur prestation inédite cherchera à révéler la poésie du lieu et la richesse des rencontres, entre visible et invisible. Le café Kaffeeklatsch sera ouvert tout au long de la soirée. Une lampe de poche est requise pour faire la visite. Elles seront également en vente à l’accueil du Musée (sous réserve de stock disponible). Tarifs visite gratuite tout au long de la soirée.Tout public

0 EUR.

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr

English :

For the European Night of Museums, Parc Explor Wendel is offering a visit by flashlight only. The public will be invited to follow the work of a coal miner in total darkness. To mark the occasion, dancers Nathalie Chazeau and Nicolas Lanier will perform « ESQUISSES » in the heart of the Les Mineurs Wendel museum. Their original performance will seek to reveal the poetry of the place and the richness of encounters, between the visible and the invisible. Café Kaffeeklatsch will be open throughout the evening. Flashlights are required for the tour. They will also be on sale at the Museum reception desk (subject to availability). Admission: free all evening.

German :

Anlässlich der Europäischen Nacht der Museen bietet der Parc Explor Wendel eine Besichtigung nur mit einer Taschenlampe an. Das Publikum wird eingeladen, in völliger Dunkelheit den Arbeitsplatz eines Kohlebergarbeiters zu verfolgen. Zu diesem Anlass werden die Tänzer Nathalie Chazeau und Nicolas Lanier eine künstlerische Performance « ESQUISSES » im Herzen des Museums Les Mineurs Wendel aufführen. Ihre einzigartige Performance wird versuchen, die Poesie des Ortes und den Reichtum der Begegnungen zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem zu enthüllen. Das Café Kaffeeklatsch wird den ganzen Abend über geöffnet sein. Für den Besuch ist eine Taschenlampe erforderlich. Sie werden auch am Empfang des Museums verkauft (solange der Vorrat reicht). Preise: Kostenloser Besuch während des gesamten Abends.

Italiano :

In occasione della Notte europea dei musei, il Parc Explor Wendel propone una visita utilizzando solo una torcia. Il pubblico sarà invitato a seguire il lavoro di un minatore nell’oscurità più totale. Per l’occasione, i ballerini Nathalie Chazeau e Nicolas Lanier metteranno in scena una performance artistica intitolata « ESQUISSES » nel cuore del museo Les Mineurs Wendel. La loro originale performance cercherà di rivelare la poesia del luogo e la ricchezza degli incontri, tra il visibile e l’invisibile. Il caffè Kaffeeklatsch sarà aperto per tutta la serata. Per la visita è necessaria una torcia. Saranno in vendita anche presso la reception del Museo (fino ad esaurimento scorte). Ingresso: gratuito per tutta la serata.

Espanol :

Con motivo de la Noche Europea de los Museos, el Parc Explor Wendel propone una visita en la que sólo se utilizará una linterna. Se invitará al público a seguir el trabajo de un minero del carbón en total oscuridad. Para celebrar la ocasión, los bailarines Nathalie Chazeau y Nicolas Lanier ofrecerán un espectáculo artístico titulado « ESQUISSES » en el corazón del museo Les Mineurs Wendel. Su original actuación tratará de revelar la poesía del lugar y la riqueza de los encuentros, entre lo visible y lo invisible. El café Kaffeeklatsch estará abierto durante toda la velada. Necesitará una linterna para la visita. También estarán a la venta en la recepción del Museo (según existencias). Entrada: gratuita durante toda la velada.

L’événement Nuit européenne des musées au Parc Explor Wendel Petite-Rosselle a été mis à jour le 2025-05-05 par FORBACH TOURISME