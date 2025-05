Nuit Européenne des Musées au Pègue – Musée Archéologique du Pègue Le Pègue, 17 mai 2025 18:00, Le Pègue.

Drôme

Musée Archéologique du Pègue 2 rue du Donjon Le Pègue Drôme

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17 00:00:00

2025-05-17

Visites guidées du musée, du village, musique traditionnelle, démonstration de taille des silex, restauration sur place

Musée Archéologique du Pègue 2 rue du Donjon

Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 68 21 museedupegue26@gmail.com

English :

Guided tours of the museum and village, traditional music, flint knapping demonstration, on-site catering

German :

Führungen durch das Museum, das Dorf, traditionelle Musik, Vorführung des Feuersteinschleifens, Verpflegung vor Ort

Italiano :

Visite guidate al museo e al villaggio, musica tradizionale, dimostrazione di lavorazione della selce, ristorazione in loco

Espanol :

Visitas guiadas al museo y al pueblo, música tradicional, demostración de talla de sílex, servicio de comidas

