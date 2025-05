Nuit Européenne des Musées aux Sources d’Hercule – Deneuvre, 17 mai 2025 19:00, Deneuvre.

Meurthe-et-Moselle

Nuit Européenne des Musées aux Sources d’Hercule 1 place Jean Marie Keyser Deneuvre Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17 23:00:00

Date(s) :

2025-05-17

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musée, découvrez en visite libre et gratuite ce musée unique.

En 1974 la découverte d’une colonne romaine permit de mettre au jour le plus important sanctuaire de sources dédié à Hercule de la Gaule Romaine reconstitué à partir des statues d’origine dans le musée.Tout public

1 place Jean Marie Keyser

Deneuvre 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 22 82 museehercule@delunevilleabaccarat.fr

English :

On the occasion of the European Museum Night, discover this unique museum for free.

In 1974, the discovery of a Roman column allowed the discovery of the most important sanctuary of springs dedicated to Hercules in Roman Gaul, reconstituted from the original statues in the museum.

German :

Anlässlich der Europäischen Nacht der Museen können Sie dieses einzigartige Museum kostenlos besichtigen.

1974 wurde durch die Entdeckung einer römischen Säule das wichtigste Herkules-Heiligtum im römischen Gallien freigelegt, das anhand der Originalstatuen im Museum rekonstruiert wurde.

Italiano :

Scoprite questo museo unico gratuitamente durante la Notte europea dei musei.

Nel 1974, la scoperta di una colonna romana ha portato alla luce il più grande santuario sorgivo dedicato a Ercole nella Gallia romana, che è stato ricostruito dalle statue originali nel museo.

Espanol :

Descubra gratuitamente este museo único durante la Noche Europea de los Museos.

En 1974, el descubrimiento de una columna romana sacó a la luz el mayor santuario primaveral dedicado a Hércules en la Galia romana, que ha sido reconstruido a partir de las estatuas originales del museo.

