Nuit Européenne des Musées | Bastideum Bastideum Monpazier

Monpazier

Nuit Européenne des Musées | Bastideum

Bastideum 8 rue Jean Galmot Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la nuit européenne des musées, le Bastideum proposera une représentation avec Sully ainsi qu’un repas partagé, apportez ce qu’il vous plait ! .

Bastideum 8 rue Jean Galmot Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 12 12

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English : Nuit Européenne des Musées | Bastideum

L’événement Nuit Européenne des Musées | Bastideum Monpazier a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides