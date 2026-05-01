Nuit Européenne des Musées | Bastideum Bastideum Monpazier
Nuit Européenne des Musées | Bastideum Bastideum Monpazier samedi 23 mai 2026.
Monpazier
Nuit Européenne des Musées | Bastideum
Bastideum 8 rue Jean Galmot Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la nuit européenne des musées, le Bastideum proposera une représentation avec Sully ainsi qu’un repas partagé, apportez ce qu’il vous plait ! .
Bastideum 8 rue Jean Galmot Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 12 12
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English : Nuit Européenne des Musées | Bastideum
L’événement Nuit Européenne des Musées | Bastideum Monpazier a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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