Nuit Européenne des Musées – Boulogne-sur-Mer, 17 mai 2025

Pas-de-Calais

Nuit Européenne des Musées Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

-Portes ouvertes de 19h00 à 23h00 Gratuit pour tous

Une programmation originale permettra à chacun de (re)découvrir les collections permanentes, les expositions, le château comtal, et le dispositif La classe l’œuvre !

-Questionnez-moi sur l’art (Visites flash)

Retrouvez au fil des salles du parcours permanent et de l’exposition temporaire des médiateurs culturels. Vous pourrez passer un moment en leur compagnie autour des œuvres qui vous interpellent.

Deux projets seront présentés dans le cadre du dispositif national « La classe l’œuvre ! », avec le Lycée Giraux Sannier de Saint-Martin-Boulogne et l’école Jules Ferry de Boulogne-sur-Mer.

19h00 « De Boulogne-sur-Mer à l’Océanie, la grande traversée »

Le temps d’une soirée, les élèves de l’école Jules Ferry deviennent les médiateurs d’un soir et vous emmènent à un voyage des bords de la Manche à l’océan Pacifique.

Des techniques de pêche à la naissance du tourisme, les enfants vous présenteront des objets et œuvres témoignant du lien très fort entre l’homme et la mer à travers le monde.

20h30 « HALMAHERA »

Halmahera est une expérience de danse singulière, une manière de montrer qu’il est nécessaire et primordial de vivre en harmonie avec la Nature.

Les élèves de la section danse du Lycée Giraux Sannier proposent une médiation dansée sur le thème de la nature et de l’océan autour des collections océaniennes et du territoire boulonnais. .

Rue de Bernet

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 02 20

