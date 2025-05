Nuit européenne des musées – Bouxwiller, 17 mai 2025 19:00, Bouxwiller.

Bas-Rhin

Nuit européenne des musées 3 Place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17 23:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Le Musée du Pays de Hanau vous ouvre ses portes en nocturne pour une soirée riche en découvertes et en créativité.

Le Musée du Pays de Hanau vous ouvre ses portes en nocturne pour une soirée riche en découvertes et en créativité.

De 19h à 23h Visite libre, entrée gratuite

Profitez d’un accès libre et gratuit pour explorer ou redécouvrir ce musée remarquable, installé dans un ensemble architectural inscrit aux Monuments historiques.

De 19h à 21h — De la main à l’œuvre Restitution du projet La classe, l’œuvre !

Les élèves de 3e du Lycée Schattenmann vous présentent leurs sculptures en albâtre, créées avec le sculpteur Jeanluc Hattemer. Inspirés par deux œuvres du musée, ils joueront le rôle de médiateurs culturels pour partager leur démarche et leurs découvertes sur le sculpteur du XVe siècle, Nicolas de Leyde. 0 .

3 Place du Château

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 61 03 69 contact@museedupaysdehanau.eu

English :

The Musée du Pays de Hanau opens its doors to you at night for an evening rich in discovery and creativity.

German :

Das Museum des Pays de Hanau öffnet seine Türen bei Nacht für einen Abend voller Entdeckungen und Kreativität.

Italiano :

Il Musée du Pays de Hanau vi apre le sue porte di notte per una serata ricca di scoperte e creatività.

Espanol :

El Museo del País de Hanau le abre sus puertas por la noche para una velada rica en descubrimientos y creatividad.

L’événement Nuit européenne des musées Bouxwiller a été mis à jour le 2025-05-08 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre