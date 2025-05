Nuit Européenne des Musées | Château de Vitré – Place du Château Vitré, 17 mai 2025 20:00, Vitré.

Ille-et-Vilaine

Nuit Européenne des Musées | Château de Vitré Place du Château Musée du Château de Vitré Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17 00:00:00

2025-05-17

Dès la tombée de la nuit, le musée ouvre ses portes pour une expérience unique. Des animations exceptionnelles sont proposées dans le cadre envoûtant du château.

Diverses animations seront proposées telles que

Atelier armes de jet médiévales de 21h à 23h Au cœur de la forteresse médiévale, initiez-vous à la pratique des armes de jet médiévales depuis le maniement de l’arc jusqu’au tir à l’arbalète. Sans oublier la démonstration grandeur nature du redoutable trébuchet, une des machines de siège les plus redoutées du Moyen-âge !

– Spectacle « Hugo Jones à la recherche des huit vestiges », de 20h à 20h30 et de 20h45 à 21h15. Le musée met à l’honneur un important projet pédagogique conduit cette année en partenariat étroit avec l’école du château et le Conservatoire de Vitré communauté. Les élèves présenteront dans la salle des mariages leur création textuelle et musicale construite à partir d’objets issus des collections du musée.

– Apothicairerie Médiévale D’authentiques apothicaires du Moyen-âge vous emmènent au temps de la médecine des chevaliers et des gentes dames. La compagnie des Simples médecines vous initie de manière ludique et interactive à l’histoire de la médecine médiévale en abordant les pratiques relatives au soin, à la diététique et à l’hygiène en vogue à cette époque.

– Découverte de la nouvelle salle Jeanne du Velaër Au rez-de-chaussée de la tour de l’Oratoire, cette salle expose une remarquable apothicairerie du XVIIIe siècle dédiée à la conservation en pots des substances animales, minérales ou végétales entrant dans la composition des remèdes. A travers un dispositif olfactif, petits et grands pourront s’essayer à reconnaître certains ingrédients entrant dans la composition de ces fameux remèdes. Limité à 19 personnes.

– Découverte de la nouvelle salle Riwallon le Vicaire Entièrement repensée, cette salle du rez-de-chaussée du châtelet introduit à l’histoire de la ville et à l’architecture du château, l’une des principales places militaires médiévales des Marches de Bretagne. Une maquette numérique restitue notamment l’évolution de la forteresse et de ses abords depuis les premiers temps de l’édifice au XIe siècle jusqu’à nos jours.

– Au programme également, des visites guidées pour (re)découvrir le monument et les œuvres d’art qu’il renferme une fois le soleil couché ! De 20h30 à 23h visites commentées en compagnie de l’un de nos guides-conférenciers. Départ toutes les 30 min, durée 1h.

De 20h à 00h visite libre du musée

Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château de Vitré.

Gratuit. .

Place du Château Musée du Château de Vitré

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 54

