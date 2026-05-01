Sigean

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES CONFÉRENCE LA NAVIGATION DANS L’ÉTANG DE SIGEAN

Ruelle de la Mairie Sigean Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées, une conférence est proposé sur la Navigation dans l’Etang de Sigean depuis le

XIVème siècle en lien avec l’exposition proposée au Musée des Corbières.

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Ruelle de la Mairie Sigean 11130 Aude Occitanie +33 4 68 41 59 89 museedescorbieres@sigean.fr

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English :

As part of the European Night of Museums, a lecture is proposed on Navigation in the Etang de Sigean since the

14th century, in conjunction with the exhibition at the Musée des Corbières.

L’événement NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES CONFÉRENCE LA NAVIGATION DANS L’ÉTANG DE SIGEAN Sigean a été mis à jour le 2026-05-13 par