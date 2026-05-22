Troyes

Nuit européenne des musées de la Ville de Troyes

Dans les quatre musées de la Ville de Troyes Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pour cette nouvelle édition de la Nuit des musées, la thématique Des mots, des œuvres tisse un dialogue sensible entre l’art et les langages.



Quand les salles s’illuminent dans la nuit et que les visiteurs se multiplient, les œuvres se racontent. Peintures, sculptures, objets d’art et trésors archéologiques sont mises en valeur. Les mots s’invitent alors au cœur des collections lectures, théâtres, textes poétiques, musiques, médiations inédites, jeux de mots, virelangues… Autant de voix qui questionnent et prolongent le regard vers l’œuvre.



Cette soirée est une invitation à redécouvrir les musées de Troyes sous un angle nouveau. Les mots ne décrivent pas seulement les œuvres ils les accompagnent, les interprètent, les transforment parfois. Ils révèlent des histoires oubliées, des émotions cachées, des détails insoupçonnés. Ils donnent chair à la création.



À Troyes, le temps d’une nuit, les musées deviennent un espace où les mots éclairent les œuvres — et où les œuvres, à leur tour, font naître les mots.



Programme complet sur www.musees-troyes.com .

Dans les quatre musées de la Ville de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Nuit européenne des musées de la Ville de Troyes Troyes a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne