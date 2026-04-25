Nuit européenne des musées Des images par milliers Wissembourg
Nuit européenne des musées Des images par milliers Wissembourg samedi 23 mai 2026.
Wissembourg
Nuit européenne des musées Des images par milliers
10 rue du Chapitre Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
[NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES] Découverte du Musée Westercamp, de son exposition Des Images par Milliers et profiter d’un accès au dispositif Micro-Folie avec ses jeux interactifs et plastiques.
Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, les amateurs d’art et de culture sont invités à découvrir en famille le Musée Westercamp, son exposition Des Images par Milliers et profiter d’un accès au dispositif Micro-Folie avec ses jeux interactifs et plastiques. 0 .
10 rue du Chapitre Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 75 19 musee@wissembourg.fr
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English :
[EUROPEAN NIGHT OF MUSEUMS] Discover the Musée Westercamp and its exhibition Des Images par Milliers (Images by the Thousand), and enjoy access to the Micro-Folie device with its interactive plastic games.
L’événement Nuit européenne des musées Des images par milliers Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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