Wissembourg

Nuit européenne des musées Des images par milliers

10 rue du Chapitre Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

[NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES] Découverte du Musée Westercamp, de son exposition Des Images par Milliers et profiter d’un accès au dispositif Micro-Folie avec ses jeux interactifs et plastiques.

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, les amateurs d’art et de culture sont invités à découvrir en famille le Musée Westercamp, son exposition Des Images par Milliers et profiter d’un accès au dispositif Micro-Folie avec ses jeux interactifs et plastiques. 0 .

10 rue du Chapitre Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 75 19 musee@wissembourg.fr

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English :

[EUROPEAN NIGHT OF MUSEUMS] Discover the Musée Westercamp and its exhibition Des Images par Milliers (Images by the Thousand), and enjoy access to the Micro-Folie device with its interactive plastic games.

L’événement Nuit européenne des musées Des images par milliers Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte