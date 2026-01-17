[Nuit Européenne des Musées] Dieppe
Divers lieux Dieppe Seine-Maritime
Début : 2026-05-23 20:00:00
Pour la Nuit Européenne des Musées, de nombreux sites touristiques ouvriront gratuitement leurs portes de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.✨
Divers lieux Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie
