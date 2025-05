Nuit Européenne des Musées – Fréjus, 17 mai 2025 19:00, Fréjus.

Var

Nuit Européenne des Musées Centre Historique Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17 23:00:00

Date(s) :

2025-05-17

A la tombée du jour, venez découvrir les richesses des musées et monuments de Fréjus. Visites guidées, rencontres avec des passionnés, showcase, et un grand « Escape Game » vous permettront de passer une soirée inoubliable !

.

Centre Historique

Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 53 82 47 patrimoine@ville-frejus.fr

English :

At dusk, come and discover the wealth of Fréjus’ museums and monuments. Guided tours, meetings with enthusiasts, showcases, and a great « Escape Game » will make for an unforgettable evening!

German :

Bei Einbruch der Dunkelheit können Sie den Reichtum der Museen und Denkmäler von Fréjus entdecken. Führungen, Begegnungen mit Kunstliebhabern, Showcases und ein großes « Escape Game » werden Ihnen einen unvergesslichen Abend bescheren!

Italiano :

Al calar della sera, venite a scoprire la ricchezza dei musei e dei monumenti di Fréjus. Visite guidate, incontri con appassionati, vetrine e un grande Escape Game renderanno la serata indimenticabile!

Espanol :

Al caer la noche, venga a descubrir la riqueza de los museos y monumentos de Fréjus. Visitas guiadas, encuentros con aficionados, vitrinas y un gran « Juego de la Fuga » harán que pase una velada inolvidable

L’événement Nuit Européenne des Musées Fréjus a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de tourisme de Fréjus