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Nuit Européenne des Musées Musée Saraleguinea Guéthary

Nuit Européenne des Musées Musée Saraleguinea Guéthary

Nuit Européenne des Musées Musée Saraleguinea Guéthary samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Saraleguinea

Adresse : 165 Avenue du Général de Gaulle

Ville : 64210 Guéthary

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-23T20:00:00

Fin : 2026-05-23T23:00:00

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Guéthary

Nuit Européenne des Musées

Musée Saraleguinea 165 Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Programme en attente.   .

Musée Saraleguinea 165 Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 86 37 

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English : Nuit Européenne des Musées

L’événement Nuit Européenne des Musées Guéthary a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Pays Basque

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