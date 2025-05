Nuit européenne des musées – Issoudun, 17 mai 2025 19:30, Issoudun.

Indre

Nuit européenne des musées Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-17 19:30:00

fin : 2025-05-17 23:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Découvrir, ou redécouvrir, le musée de l’Hospice Saint-Roch le temps d’une soirée.

Le musée est ouvert en soirée de 20h à 23h avec un programme riche et varié. Au plaisir de vous y retrouver !

La nuit tombée sonne l’occasion de découvrir les collections patrimoniales et contemporaines dans une atmosphère singulière. Cette soirée offre également un moment suspendu pour la découverte et la contemplation du parc de sculptures. Les œuvres, bénéficiant d’un système d’éclairage, sont plongées dans une ambiance énigmatique et saisissante.

– Danse avec la Compagnie Hallet Eghayan 2 séances à 20h & 21h15 Le musée a le plaisir d’accueillir la compagnie de danse Hallet Eghayan, une autre Danse, pour la présentation de leur création Un Rameau sortira, en déambulation dans les salles de l’ancien hospice.

– Sculpture mouvante avec les élèves du collège Condorcet de Levroux Venez découvrir ces quatre sculptures mouvantes lors de votre visite dans le Parc de sculptures ! .

Rue de l’hospice Saint-Roch

Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr

English :

Discover, or rediscover, the Musée de l?Hospice Saint-Roch for an evening.

The museum is open in the evening from 8pm to 11pm, with a rich and varied program. We look forward to seeing you there!

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie das Museum des Hospizes Saint-Roch an einem Abend.

Das Museum ist abends von 20:00 bis 23:00 Uhr mit einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Programm geöffnet. Wir freuen uns darauf, Sie dort zu treffen!

Italiano :

Scoprite, o riscoprite, il Museo dell’Hospice Saint-Roch per una sera.

La Notte europea dei musei torna al Museo dell’Ospizio di Saint-Roch.

Espanol :

Descubra, o redescubra, el museo del Hospicio Saint-Roch durante una velada.

El museo abre por las tardes, de 20:00 a 23:00, con un programa rico y variado. ¡Le esperamos!

