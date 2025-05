[Nuit Européenne des Musées] La collection d’estampes de Georges Braque – Rue de Chastes Dieppe, 17 mai 2025 21:15, Dieppe.

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, plongez dans l’univers graphique d’un maître du cubisme, Georges Braque lors de cette visite guidée.

Réservation recommandée pour toutes les visites 02 35 06 61 99 ou par mail à museededieppe@mairie-dieppe.fr

Réservation recommandée pour toutes les visites 02 35 06 61 99 ou par mail à museededieppe@mairie-dieppe.fr .

Rue de Chastes Musée de Dieppe (Château)

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

English : [Nuit Européenne des Musées] La collection d’estampes de Georges Braque

As part of the Nuit Européenne des Musées, immerse yourself in the graphic world of cubist master Georges Braque during this guided tour.

Reservations recommended for all tours: 02 35 06 61 99 or by e-mail at museededieppe@mairie-dieppe.fr

German :

Im Rahmen der Europäischen Nacht der Museen tauchen Sie bei dieser Führung in die grafische Welt eines Meisters des Kubismus, Georges Braque, ein.

Reservierung für alle Führungen empfohlen: 02 35 06 61 99 oder per E-Mail an museededieppe@mairie-dieppe.fr

Italiano :

Nell’ambito della Notte europea dei musei, immergetevi nell’universo grafico di un maestro del cubismo, Georges Braque, durante questa visita guidata.

Prenotazione consigliata per tutte le visite: 02 35 06 61 99 o via e-mail all’indirizzo museededieppe@mairie-dieppe.fr

Espanol :

En el marco de la Noche Europea de los Museos, sumérjase en el universo gráfico de un maestro del cubismo, Georges Braque, en esta visita guiada.

Reserva recomendada para todas las visitas: 02 35 06 61 99 o por correo electrónico a museededieppe@mairie-dieppe.fr

