Nuit européenne des musées La Maison du négociant, musée d’art et d’histoire – La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac, 17 mai 2025 14:00, Cognac.

Charente

Nuit européenne des musées La Maison du négociant, musée d’art et d’histoire La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Ce rendez-vous incontournable et nocturne permet au public, de tous âges et de tous horizons, de visiter les musées gratuitement et de découvrir les collections et les expositions au travers d’animations préparées pour l’événement.

.

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 07 25

English :

This not-to-be-missed nocturnal event gives the public of all ages and backgrounds the chance to visit the museums free of charge, and discover the collections and exhibitions through specially-prepared activities.

German :

Dieser unumgängliche, nächtliche Termin ermöglicht es dem Publikum aller Altersgruppen und Horizonte, die Museen kostenlos zu besuchen und die Sammlungen und Ausstellungen durch eigens für dieses Ereignis vorbereitete Animationen zu entdecken.

Italiano :

Questo imperdibile evento notturno offre a persone di ogni età e provenienza la possibilità di visitare gratuitamente i musei e di scoprire le collezioni e le mostre attraverso attività preparate per l’evento.

Espanol :

Esta cita nocturna ineludible ofrece a personas de todas las edades y procedencias la posibilidad de visitar gratuitamente los museos y descubrir las colecciones y exposiciones a través de actividades preparadas para la ocasión.

L’événement Nuit européenne des musées La Maison du négociant, musée d’art et d’histoire Cognac a été mis à jour le 2025-05-09 par Destination Cognac