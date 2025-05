Nuit européenne des musées – Le Pouliguen, 17 mai 2025 18:30, Le Pouliguen.

Loire-Atlantique

Nuit européenne des musées 35 avenue François Bougouin Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 18:30:00

fin : 2025-05-17 23:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Présence exceptionnelle de l’artiste Yu Jen-chih et accompagnement musical du conservatoire intercommunal de musique.

—

Le musée Boesch invite les élèves du conservatoire de Cap-Atlantique La Baule-Guérande Agglo le temps d’une soirée, ils vous ont concocté une belle surprise pour la Nuit des Musées.

Les élèves guitaristes feront voyager les visiteurs dans le temps et l’espace avec un programme éclectique alliant musique classique, airs traditionnels espagnols et d’autres surprises ! Les mélodies viendront dialoguer avec poésie avec les œuvres de Yu Jen-chih. Interludes musicaux par les élèves du conservatoire de Cap Atlantique La Baule-Guérande Agglo (durée 20 min environ) à 18 h 30, 19 h 30 et 20 h 30. .

35 avenue François Bougouin

Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 53 08 musee.boesch@mairie-labaule.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nuit européenne des musées Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-05-09 par ADT44