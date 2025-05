[Nuit Européenne des Musées] Les secrets des ivoires – Rue de Chastes Dieppe, 17 mai 2025 21:00, Dieppe.

Seine-Maritime

[Nuit Européenne des Musées] Les secrets des ivoires Rue de Chastes Musée de Dieppe (Château) Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 21:00:00

fin : 2025-05-17 21:30:00

Date(s) :

2025-05-17

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, découvrez les secrets des ivoires avec l’association Terres et Mers d’Ivoire exceptionnellement présente.

Réservation recommandée pour toutes les visites 02 35 06 61 99 ou par mail à museededieppe@mairie-dieppe.fr

Rue de Chastes Musée de Dieppe (Château)

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

English : [Nuit Européenne des Musées] Les secrets des ivoires

As part of the European Night of Museums, discover the secrets of ivory with the Terres et Mers d?Ivoire association.

Reservations recommended for all tours: 02 35 06 61 99 or by e-mail at museededieppe@mairie-dieppe.fr

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Nacht der Museen die Geheimnisse der Elfenbeinschnitzereien mit dem Verein Terres et Mers d’Ivoire, der ausnahmsweise anwesend ist.

Reservierung für alle Führungen empfohlen: 02 35 06 61 99 oder per E-Mail an museededieppe@mairie-dieppe.fr

Italiano :

Nell’ambito della Notte europea dei musei, scoprite i segreti dell’avorio con l’associazione Terres et Mers d’Ivoire, che sarà presente per l’occasione.

Prenotazione consigliata per tutte le visite: 02 35 06 61 99 o via e-mail a museededieppe@mairie-dieppe.fr

Espanol :

En el marco de la Noche Europea de los Museos, descubra los secretos del marfil con la asociación Terres et Mers d’Ivoire, que estará presente para la ocasión.

Reservas recomendadas para todas las visitas: 02 35 06 61 99 o por correo electrónico a museededieppe@mairie-dieppe.fr

