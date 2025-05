Nuit européenne des musées – Mucem Marseille 2e Arrondissement, 17 mai 2025 19:00, Marseille 2e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Nuit européenne des musées Samedi 17 mai 2025 à 19h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Portes ouvertes au Mucem, pour cette nouvelle édition de la Nuit des Musées.

De 19h à minuit, venez profiter des expositions en accès libre ! Hervé di Rosa, Amazighes, Laure Prouvost, Populaires?, Méditerranées…







Pour mémoire, la 21ᵉ édition de la Nuit européenne des musées, organisée par le ministère de la Culture, se tiendra le samedi 17 mai jusqu’à minuit. Plus de 3 000 musées à travers la France et l’Europe participent à cet événement en ouvrant gratuitement leurs portes à des visiteurs de tous âges et horizons. Il s’agit d’une opportunité festive pour faire découvrir au public une programmation spécifique dans ces lieux.







Lors de cette soirée exceptionnelle, les musées proposent, dès la fin de la journée, de porter un regard neuf ou renouvelé sur leurs collections et expositions temporaires. Dès le plus jeune âge, le public pourra découvrir autrement les établissements culturels grâce à des parcours originaux, des visites contées, des animations en plein air, du spectacle vivant, de la musique, des ateliers artistiques, des projections et autres propositions. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Open house at the Mucem, for this year’s Nuit des Musées.

German :

Offene Türen im Mucem, für diese neue Ausgabe der Nacht der Museen.

Italiano :

Porte aperte al Mucem per la Nuit des Musées di quest’anno.

Espanol :

Puertas abiertas en el Mucem, con motivo de la Nuit des Musées de este año.

