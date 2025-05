Nuit européenne des musées Micro-folie – Saint-Jean-d’Angély, 17 mai 2025 07:00, Saint-Jean-d'Angély.

Visite flash de Léonard de Vinci à Rembrandt en passant par Le Caravage, venez découvrir l’histoire de chefs-d’œuvre du clair-obscur.

Abbaye royale

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 72 musee@angely.net

English :

Flash visit: from Leonardo da Vinci to Rembrandt and Caravaggio, discover the history of masterpieces of chiaroscuro.

German :

Flash-Tour: Von Leonardo da Vinci über Rembrandt bis hin zu Caravaggio: Entdecken Sie die Geschichte der Meisterwerke des Helldunkels.

Italiano :

Visita lampo: da Leonardo da Vinci a Rembrandt e Caravaggio, scoprite la storia dei capolavori in chiaroscuro.

Espanol :

Visita flash: de Leonardo da Vinci a Rembrandt y Caravaggio, descubra la historia de las obras maestras del claroscuro.

