Nuit européenne des musées Musée d’Art Contemporain (macLYON) – Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement, 17 mai 2025 18:30, Lyon 6e Arrondissement.

Rhône

Nuit européenne des musées Musée d’Art Contemporain (macLYON) Cité Internationale 81 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 18:30:00

fin : 2025-05-17 23:30:00

Date(s) :

2025-05-17

Pour cette 21ème édition de la Nuit européenne des musées organisée par le ministère de la Culture, rendez-vous samedi 17 mai 2025 au macLYON !

Pour ce rendez-vous devenu culte, le macLYON ouvre ses portes gratuitement dès 18h30.

.

Cité Internationale 81 quai Charles de Gaulle

Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 69 17 17 info@mac-lyon.com

English :

For the 21st edition of European Museum Night, organized by the French Ministry of Culture, join us at macLYON on Saturday, May 17, 2025!

For this now cult event, macLYON opens its doors free of charge from 6.30pm.

German :

Ausgabe der vom französischen Kulturministerium organisierten Europäischen Nacht der Museen treffen Sie sich am Samstag, den 17. Mai 2025 im macLYON!

Für diese mittlerweile zum Kult gewordene Veranstaltung öffnet der macLYON ab 18:30 Uhr kostenlos seine Türen.

Italiano :

Per la 21a Notte europea dei musei, organizzata dal Ministero della Cultura francese, venite al macLYON sabato 17 maggio 2025!

Per questo evento ormai cult, il macLYON aprirà le sue porte gratuitamente a partire dalle 18.30.

Espanol :

Con motivo de la 21ª Noche Europea de los Museos, organizada por el Ministerio francés de Cultura, venga a macLYON el sábado 17 de mayo de 2025

Para este evento de culto, macLYON abrirá sus puertas gratuitamente a partir de las 18:30 h.

L’événement Nuit européenne des musées Musée d’Art Contemporain (macLYON) Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-09 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme