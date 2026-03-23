Nuit européenne des musées Musée de la Musique Mécanique Musée de la Musique Mécanique Les Gets
Nuit européenne des musées Musée de la Musique Mécanique Musée de la Musique Mécanique Les Gets samedi 23 mai 2026.
Nuit européenne des musées Musée de la Musique Mécanique
Musée de la Musique Mécanique 294 rue du Vieux Village Les Gets Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, venez découvrir le musée des Gets sous un autre angle. Sur le thème Remontons dans le passé
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Musée de la Musique Mécanique 294 rue du Vieux Village Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 79 85 75 musee@musicmecalesgets.org
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English : European Museum Night Mechanical Music Museum
On the occasion of the European Night of Museums, come and discover Les Gets museum from a different angle. On the theme of Let’s go back in time
L’événement Nuit européenne des musées Musée de la Musique Mécanique Les Gets a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme des Gets