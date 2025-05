Nuit européenne des musées Musée des Cordeliers – Musée des Cordeliers Saint-Jean-d’Angély, 17 mai 2025 18:00, Saint-Jean-d'Angély.

Charente-Maritime

Nuit européenne des musées Musée des Cordeliers Musée des Cordeliers 9 rue régnaud Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Les animations donneront à vivre une expérience conviviale et ludique.

.

Musée des Cordeliers 9 rue régnaud

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 72 musee@angely.net

English :

The events will provide a fun and friendly experience.

German :

Die Animationen werden zu einem geselligen und spielerischen Erlebnis anregen.

Italiano :

Le animazioni offriranno un’esperienza amichevole e divertente.

Espanol :

Las animaciones proporcionarán una experiencia simpática y divertida.

L’événement Nuit européenne des musées Musée des Cordeliers Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-05-09 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme