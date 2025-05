Nuit européenne des musées | Musée du Tabac La classe, l’oeuvre ! – Place du Feu Bergerac, 17 mai 2025 18:00, Bergerac.

Dordogne

Voici des guides étonnants ils ont entre 16 et 18 ans, ils sont en classes de première et terminale au Lycée Maine de Biran de Bergerac et ils animent une visite VIP autour des collections du Musée du Tabac. .

Place du Feu Musée du Tabac

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr

